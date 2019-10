Porsche sfreccia quasi a duecento all'ora sulla "640", beccata dal telelaser

Telelaser sulla strada statale 640. La polizia ha “beccato” automobilisti senza regole. In circa due ore di servizio i poliziotti della Stradale di Agrigento hanno accertato ben 35 infrazioni. A sfrecciare a 197km/h è stata una Porsche, “pizzicata” dagli agenti.

Non solo, alta velocità anche per altri sei automobilisti, beccati con una velocità superiore a 160 km/h. Durante l’intera giornata sono stata

Nel dettaglio 4 per mancato uso del casco, 4 per uso del telefono alla guida, 3 per mancato uso della cintura. E’ stata ritirata una patente di guida e due carte di circolazione. Infine, sono stati decurtati 78 punti della patente.