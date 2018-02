Auto rubata sette mesi fa, è stata ritrovata nel posteggio dell'ospedale

Ad Agrigento e provincia, il furto di auto non è un fenomeno allarmante: si registrano due, tre casi al mese. Ma nell’Agrigentino finiscono – come dimostra la recente operazione denominata "Safety car 2" - anche auto rubate in altre province. E’ nel parcheggio dell’ospedale “San Giovanni di Dio” della città dei Templi che è stata ritrovata una Hyundai che era stata rubata, nel luglio del 2017, a San Giovanni La Punta, nel Catanese. Un luogo come un altro – quello del gigantesco posteggio dell’ospedale di contrada Consolida – per tenere una macchina rubata e non destare sospetti. Ma che fine avrebbe dovuto fare quell’autovettura? A che cosa sarebbe dovuta servire?

Se lo stanno chiedendo i poliziotti della Questura – che hanno realizzato l’operazione “Safety Car 2” – che hanno disposto controlli, rilievi e accertamenti, da parte della polizia Scientifica, nell’abitacolo di quella Hyundai. L’ipotesi, ma è appunto soltanto una ipotesi investigativa, è che quell’utilitaria, nuovissima, avrebbe potuto essere utilizzata anche per mettere a segno qualche furto o qualche rapina. Difficile, invece, ipotizzare – visto che sono passati diversi mesi dal suo furto - che la vettura dovesse essere smontata e i pezzi rinvenuti per il ricambio.

L’operazione “Safety Car 2” è stata realizzata dai poliziotti della sezione “Volanti”, dagli agenti del reparto Prevenzione crimine di Palermo, da quelli della Stradale e dalla polizia municipale. Controlli e accertamenti si sono quotidianamente concentrati su Agrigento, ma anche su Sciacca, Licata, Palma di Montechiaro, Canicattì e Porto Empedocle: tutte sedi di commissariati di polizia. L’operazione della polizia di Stato, durata una settimana, ha avuto l’obiettivo di cercare auto e motoveicoli rubati, ma non soltanto.

Elevate un totale complessivo di settanta contravvenzioni per il mancato rispetto al codice della strada. Per realizzare questo maxi controllo – che è stato predisposto dal ministero e pianificato dal questore di Agrigento, Maurizio Auriemma, - sono state schierate sul campo sessanta pattuglie con oltre 130 poliziotti.