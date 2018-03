Auto senza revisione e in doppia fila, "Street control" in azione: 200 multe in 4 ore

Duecento contravvenzioni in appena quattro ore. Fra il centro cittadino e il Villaggio Mosè, ieri, prima giornata di monitoraggio con lo “Street control”, è stata una strage. La pattuglia della polizia municipale – grazie all’innovativo e tecnologico software – ha pizzicato una decina di auto, alcune in circolazione, altre posteggiate, senza la revisione; qualche mezzo senza assicurazione e tutte quelle macchine lasciate in divieto di sosta o in doppia e tripla fila.

La pattuglia, composta da quattro agenti della polizia municipale che vengono coordinati dall’ispettore Giovanni Vella, tornerà in azione con lo “Street control” martedì. L’apparecchiatura, tecnologicamente sofisticata, consente di scovare – attraverso la lettura e l’istantanea analisi delle targhe dei mezzi – tutte quelle macchine che circolano senza revisione, senza assicurazione o che addirittura potrebbero essere state rubate. Lo “Street control” allerta gli operatori anche in caso di mezzi posteggiati in divieto di sosta o in doppia fila.

Ecco dove si faranno le nuove verifiche

Martedì, oltre al centro cittadino, dove i controlli saranno praticamente sistematici, la pattuglia dei vigili urbani sulla quale è stato montato il sofisticato software farà dei passaggi anche su Montaperto, Villaseta e Monserrato. “E’ una apparecchiatura che serve soprattutto per la prevenzione perché – aveva spiegato il comandante della polizia municipale di Agrigento: Gaetano Di Giovanni – i mezzi non assicurati, in giro per le strade, sono pericolosi. Con questi controlli renderemo anche più sicure le strade di Agrigento”.