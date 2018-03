Ritenuti "pericolosi per la sicurezza pubblica", firmati 14 avvisi orali

Quattordici "avvisi orali" sono stati firmati dal questore di Agrigento, Maurizio Auriemma, ad altrettante persone di Agrigento e provincia. Si tratta dei provvedimenti che il questore fa notificare, all'ufficio Misure di prevenzione della divisione Anticrimine, ai soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica.

Con gli "avvisi orali", il questore avvisa dunque il destinatario "dell'esistenza di indizi precisi sulla sua condotta illecita e lo invita a tenere un comportamento conforme alla legge".

Gli avvisi sono stati notificati - secondo quanto rende noto la Questura di Agrigento - a: C. C., 44 anni, di Naro, noto per lesioni personali, minaccia, violazione di domicilio, danneggiamento; S. C., 42 anni, di Sciacca, noto per: truffa, minaccia, stupefacenti, furto aggravato; A. M., 47 anni, di Agrigento, noto per: furto aggravato, violenza, minaccia, danneggiamento, porto di armi od oggetti atti ad offendere,violazione delle norme in materia di stupefacenti; T. F., 35 anni di Agrigento, noto per: violazione delle norme in materia di stupefacenti; C. A., 57 anni di Licata, noto per: furto, violazione delle norme in materia di stupefacenti, porto di armi od oggetti atti ad offendere; D. P., 55 anni, di Licata, noto per: lesioni personali, violenza privata, furto aggravato, omicidio colposo; C. A., 36 anni di Licata, noto per: violazione delle norme in materia di stupefacenti, violenza, minaccia; M. A., 23 anni di Palma di Montechiaro, noto per: percosse, minaccia, ingiuria, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, truffa, violazione delle norme in materia di stupefacenti; A. I., 45 anni di Cattolica Eraclea, noto per porto di armi od oggetti atti ad offendere, minaccia, ingiuria; F. L., 51 anni di Sciacca, noto per: violazione delle norme in materia di stupefacenti; G. I., 51 anni di Cianciana, noto per: maltrattamenti in famiglia, estorsione, danneggiamento, violenza privata, minaccia; G. G., 45 anni di Realmonte, noto per: furto aggravato, omicidio colposo, lesioni personali, ingiuria, violenza privata; M. S., 23 anni di Menfi, noto per: rissa, violazione delle norme in materia di stupefacenti e a M. C., 27 anni di Menfi, noto per: violazione delle norme in materia di stupefacenti, furto aggravato.