Vanity Fair si regala Pino Cuttaia, lo chef licatese a caccia di ristoranti

Pino Cuttaia, chef bistellato di Licata, ha “regalato” a Vanity Fair i sette ristoranti del cuore della Sicilia. E’ lui la guida giusta da seguire, lo chef e titolare di un noto ristorante di Licata è tornato a raccontare il suo rapporto con la Sicilia e con la cucina d’arte.

"Quando sono tornato a Licata - ha riferito Cuttaia a Vanity Fair - ho incontrato e riscoperto il calore, la passione, le materie prime e le ricette della mia infanzia siciliana. Dall’ incontro con la precisione nel lavoro che avevo appreso al Nord è nata la mia idea di cucina: una cucina in cui reinventare i ricordi, trasformandoli in piatti perfetti per celebrare stagioni e simboli della storia gastronomica della mia gente". Dal Cortile Pepe di Cefalù, fino all’Osteria del Mare di Licata. Queste le località scelte dallo chef, Pino Cuttaia.