Pietro Busetta: "Entro novembre le mie dimissioni da presidente del Consorzio universitario"

Entro novembre il presidente del Cua Pietro Busetta lascerà la guida del Consorzio universitario di Agrigento. La scelta, che era nella logica delle cose, è stata annunciata stamattina, dopo un incontro svoltosi ieri all'Assessorato regionale alla Formazione. Se nei giorni scorsi era stato il Movimento 5 Stelle a denunciare i ritardi nel "rimpasto" della presidenza - necessario per accedere alle risorse della Regione - è adesso lo stesso Busetta, che guida il Cua da fine dicembre, a spiegare cosa accadrà nei prossimi giorni.

“Le polemiche di richiesta di una nuova governance - continua Busetta - sono assolutamente fuori luogo e sarebbe da irresponsabili dimettersi subito considerato che, se non vengono completate le tutte procedure previste dalla nuova normativa, non può diventare possibile. Il Consorzio di Agrigento, è parte attiva in questo processo e l’attuale presidente consegnerà entro novembre le proprie dimissioni per consentire la nomina della nuova governance che si è contribuito ed attuare".

Intanto si è svolta ieri, presso l’Assessorato alla Formazione, la riunione dei Consorzi universitari siciliani, alla presenza dell’assessore Roberto Lagalla. Si è continuato il lavoro della messa a punto della normativa sui Consorzi che prevede una governance con un presidente che sarà nominato dalla Regione, un Consigliere nominato dall’Università di riferimento, cioè quella che avrà il numero maggiore dei corsi ed un rappresentante eletto dai territori con una nomina che prevede una elezione “pesata” in base ai contributi dati. Così viene superato il decreto Baccei, che il Consorzio di Agrigento ha contribuito a bloccare ma che, nei fatti, prevedeva sostanzialmente le stesse cose. Ad essere diverso, semmai, era l'orientamento politico del governo regionale.