Il piccolo Gabriel in America, intervento riuscito per il bimbo riberese

Dopo dei lunghi mesi fatti di giornate speciali utili a raccogliere fondi, ma anche partite del cuore e manifestazioni in giro per l’Agrigentino, il piccolo Gabriel è volato in America.

Il bimbo affetto da una rara malattia si è sottoposto all’importante intervento programmato da diversi mesi. In America, Gabriel, ha ricevuto le cure necessarie.

I momenti post operatori sono stati documentati dai genitori attraverso i canali social dedicati al piccolo. Gabriel adesso dovrà stare per qualche tempo in America, il piccino è tenuto sotto stretta osservazione dallo staff medico americano.

Le condizioni di Gabriel hanno tenuto tutti col fiato sospeso, l’Agrigentino si è mobilitato affinché il piccino potesse ricevere tutte le cure necessarie.