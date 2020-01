Progetto di riqualificazione di via Cesare Battisti, si interverrà anche in via Atenea

Lavori di riqualificazione di via Cesare Battisti, il progetto è stato rivisto, allargato e alleggerito e riguarderà altre porzioni del centro città.

Come è stato discusso in Consiglio comunale, rispondendo ad una mozione presentata dalla consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Marcella Carlisi, l'Amministrazione comunale rispetto all'idea iniziale di una spesa di 250mila euro per interventi solo in questo piccolo tratto di strada, ne spenderà poco più di 200mila euro, larga parte dei quali non serviranno comunque per il piccolo budello che si trova dinnanzi alla scalinata di Madonna degli Angeli.

In particolare, oltre ottantamila euro serviranno per sostenere interventi su piazzetta Purgatorio e per mille metri quadrati di via Atenea, con operazioni di manutenzione della pavimentazione di oltre mille metri quadrati di via, oltre che per interventi sui marciapiedi del “salotto cittadino” che son in più punti danneggiati e hanno a volte anche provocato seri danni ai pedoni. Circa 95mila euro serviranno infatti per la via Cesare Battisti, che sarà completamente ripavimentata e dotata di nuovi impianti di illuminazione.