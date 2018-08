Posteggiatore abusivo in azione, la polizia lo allontana per 48 ore dalla piazza

Non c’è soltanto il rione balneare di San Leone da tenere d’occhio. Ma anche, e soprattutto, il centro della città. Lo sanno bene i poliziotti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento che, nella serata di sabato, hanno “pizzicato” un posteggiatore abusivo – mentre era regolarmente “al lavoro” – in piazza Aldo Moro: sotto il palazzo della Prefettura e davanti l’Urp del Libero consorzio comunale.

Gli agenti della sezione “Volanti” – coordinati dal commissario capo Francesco Sammartino – hanno sanzionato l’agrigentino, di “professione” posteggiatore abusivo, e gli hanno notificato un ordine di allontanamento per quarantotto ore da quella piazza.

I poliziotti della sezione “Volanti” – su disposizione del questore di Agrigento Maurizio Auriemma – sistematicamente controllano le piazze Aldo Moro e Vittorio Emanuele, nonché via Pirandello e l’area di parcheggio di via Gioeni. Oltre alle sanzioni e ai temporanei ordini di allontanamento sono stati numerosi i “Daspo urbani” notificati. Provvedimenti di allontanamento che qualora venissero violati fanno scattare una denuncia, in stato di libertà, alla Procura.