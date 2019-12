Personale Lsu Ata, protesta a Palermo per chiedere l'assunzione

Personale Lsu Ata degli istituti scolastici della provincia, domani protesta a Palermo. "In attesa di un bando che non esce,il quale consentirebbe ai lavoratori ex Lsu Ata e storici di essere assunti presso il Miur - dice in una nota Aldo Mucci del sindacato generale di base - i lavoratori Lsu impegnati nelle scuole di Agrigento e provincia scioperano".

La protesta si svolgerà per tutto il personale della regione dinnanzi all'ufficio scolastico di Palermo.