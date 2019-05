"Pericolo all'ingresso della scuola Federico II", la denuncia da parte dei genitori

Una caditoia danneggiata all'ingresso di un istituto scolastico "Federico II" di via De Sica al Villaggio Mosè mette a rischio persone e cose. A denunciarlo sono alcuni genitori che si sono rivolti ad Agrigentonotizie.it per segnalare una situazione che è a loro parere ormai tollerabile.

"Le grate, tra l'altro otturate al punto che d'inverno creano un lago con serie difficoltà per gli scolari ad entrare in istituto, sono un serio pericolo per l'incolumità - spiegano -. Nei giorni scorsi un'alunna, per far transitare un'auto ha dovuto costeggiare il cancello infilando il piede tra le barre mancanti della grata. Per fortuna nulla di grave proprio perché la profondità dello scolatoio era ridotta dal fango secco altrimenti si sarebbe potuta ferire anche seriamente. Chiedamo che si intervenga presto eliminando questa situazione di pericolo".

