Patrimonio comunale da valorizzare, si lavora ad un regolamento

Gestione del patrimonio comunale, urge l’adozione di un regolamento destinato ad avere un quadro chiaro delle strutture municipali.

La proposta è stata discussa nei giorni scorsi in commissione Bilancio che ha a sua volta rilevato una segnalazione da parte dei revisori dei conti. Occasione per discutere della questione è stato il piano delle alienazioni e della valorizzazione del patrimonio immobiliare municipale, che sebbene abbia appunto ricevuto il parere positivo da parte dei revisori, gli stessi hanno “ritenuto necessario per l'ente, la predisposizione di un apposito regolamento per la valorizzazione del patrimonio comunale, che passi attraverso la locazione, il comodato e la concessione in uso di immobili comunali”.

Insomma, l’idea è quella di mettere a sistema il patrimonio che, in questi anni, è stato raramente oggetto di reale attenzione da parte dell’Ente.

“In merito, - dice la commissione - si ritiene utile la possibilità di utilizzare lo strumento della concessione di valorizzazione o della locazione a privati, a titolo oneroso, al fine di consentire la riqualificazione e la conversione dei beni immobili ‘consegnati’ attraverso interventi di manutenzione straordinaria, recupero, restauro, ristrutturazione anche con possibilità di attribuire nuove destinazione d'uso che consentano lo svolgimento di attività economiche o di attività di servizio per i cittadini”.