L'ex scuola rurale è del Comune: via a contenzioso legale con il Parco?

L'ex scuola rurale di San Nicola è di proprietà del Comune di Agrigento, ma è stata ristrutturata ed è oggi utilizzata dal Parco archeologico della Valle dei Templi. E questo potrebbe portare ad un nuovo contenzioso tra i due enti.

Ancora non ci sono incarichi formali, dato che il Municipio non ha ancora individuato la soluzione da attuare, ma c'è stata certamente un'interlocuzione sia con la Regione che con il Parco e, come anticipato in Consiglio comunale dal vicesindaco Elisa Virone, se non si dovesse trovare una sintesi è possibile che si agisca per le vie legali.

L'ex scuola, oggetto di operazioni di restauro dal 2015, secondo Palazzo dei Giganti sarebbe proprietà comunale dal 1935, perché il terreno su cui venne costruita dall'ente nazionale balilla del regime fascista, era municipale.