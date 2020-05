L'Addolorata è in stato d'abbandono, dimenticate anche le "opere d'arte"

Rifuti, "lapazze" ed erbacce che hanno invaso tutto, senza rispetto nemmeno per l' "arte". Siamo nel quartiere dell'Addolorata, l'antico "Rabato", tra la via Garibaldi e l'accesso al parco "Icori".

Le foto raccontano di come quella porzione del centro storico (come larga parte della città) si presenti in condizioni assolutamente precarie non solo a causa delle erbacce che ormai hanno preso letteralmente possesso del territorio (rendendo complesso persino passeggiare) e dei rifiuti abbandonati dagli incivili, ma anche perché i vandali, approfittando dell'assenza di persone per strada hanno avuto il sopravvento. Ignoti, infatti, hanno fatto irruzione all'interno di una delle sale scavate nell'arenaria e usate oggi per la gestione del servizio elettrico sfondando le porte di ingresso senza che alcuno abbia provveduto a ripristinare il tutto.

Cosa che non stupisce poi molto, se si considera che intorno vi sono delle "lapazze" posizionate ormai diversi mesi fa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'erba, tra l'altro, ha invaso anche un'opera di "landing art", realizzata lo scorso anno nel conesto di un'iniziativa realizzata insieme al Comune di Agrigento.