"Tangente per continuare a lavorare al Comune", dirigente torna libero

"Il reato può essere reiterato solo nell'esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale ed avendo subito un licenziamento disciplinare non esiste più il rischio che ciò accada": il gup Francesco Provenzano, con queste motivazioni e con il parere contrario del pm, ha accolto la richiesta dell'avvocato Salvatore Manganello e ha revocato gli arresti domiciliari a Giuseppe Nigro, 48 anni, dirigente dell'ufficio Ambiente del Comune di Campobello, arrestato il 13 settembre con l'accusa di concussione. La misura è stata sostituita con l'interdizione dai pubblici uffici per un anno che, comunque, non ha effetti pratici proprio perchè non è più in servizio.

Nigro, giovedì scorso, è comparso davanti allo stesso giudice per l'inizio del processo con rito abbreviato. Pochi giorni prima Francesco La Mendola, 48 anni, il funzionario che materialmente, secondo quanto è stato immortalato nelle immagini, avrebbe riscosso la tangente, ha patteggiato due anni e otto mesi di reclusione e un anno di interdizione dai pubblici uffici. La Mendola ha risarcito anche le vittime che lo avevano denunciato e fatto arrestare. E' stato lui a tirare in ballo Nigro che, invece, ha sempre negato le accuse.