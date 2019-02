Brucia la stufa a gas, sfiorata la tragedia: salvi due pensionati

S’è sfiorata – e non è neanche la prima volta, a livello provinciale, che succede – la tragedia. Una perdita di gas in una stufa, utilizzata per riscaldare gli ambienti domestici, ha fatto divampare un incendio. Una coppia di pensionati ottantenni è stata messa in salvo, ma i coniugi hanno veramente rischiato grosso. I danni, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, sono stati limitati alla cucina.

E’ accaduto tutto, nella notte fra venerdì e ieri, in via Piero della Francesca a Palma di Montechiaro. Stando a quanto è stato accertato dai vigili del fuoco – sul posto hanno lavorato per ore anche i poliziotti del commissariato cittadino – ci sarebbe stata una perdita di gas dalla stufa. Un guasto improvviso che ha, quasi immediatamente, determinato un incendio.

Gli anziani sono stati ben presto aiutati e messi al sicuro. I pompieri si sono poi, naturalmente, occupati di mettere tutto in sicurezza: bombola del gas compresa naturalmente. Nessun dubbio sul fatto che si è trattato di un fatto accidentale. Un fatto che, però, a livello provinciale, è stato l’ennesimo.