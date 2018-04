Palestra distrettuale, operai al lavoro: apertura prevista a luglio

L’apertura era prevista per lo scorso 15 marzo. La palestra distrettuale di piazzale Ugo La Malfa è però ancora un cantiere a cielo aperto. Serviranno – se tutto andrà per come preventivato - altri tre mesi per concludere i lavori sull’infrastruttura e strapparle, definitivamente, l’etichetta di “grande incompiuta”.

Una etichetta che, a fine dello scorso marzo, s’è temuto che potesse rimanere cristallizzata sull’opera. Allora, infatti, vennero registrati una serie di malumori e ci fu – in coincidenza con la settimana santa – un breve periodo di stop. “C’era stato un ritardo nei pagamenti, all’impresa aggiudicataria dei lavori, di due Sal da parte del ministero – ha spiegato, ieri, il sindaco di Agrigento Lillo Firetto - .

Il ministero dell’Economia e finanze ha poi accreditato, anche su sollecitazione dell’amministrazione e della Prefettura, le somme: se non ricordo male circa 900 mila euro e quindi tutto è ripreso serenamente. Gli operai, in realtà, non hanno interrotto i lavori anche perché è stato loro evidenziato che c’era un contratto da rispettare. Si sono fermati semplicemente in occasione della settimana santa".

Era metà giugno scorso quando il cantiere è stato avviato. Allora si parlava di lavori – dall’importo complessivo di 2 milioni e 400 mila euro – che dovevano essere conclusi entro 120 giorni.

“Attualmente gli operai stanno completando gli interventi sull’impiantistica interna. Le opere edili – spiega il sindaco della città dei Templi – sono praticamente finite. Dalle ultime informazioni che mi sono state date serviranno altri tre mesi circa”. L’obiettivo – che ha, in questo momento, il “sapore” della speranza – è quello di riuscire a dare alla città la palestra distrettuale di via Ugo La Malfa nei giorni dei festeggiamenti in onore di San Calogero, compatrono di Agrigento.