Racalmuto, il palazzetto dello sport chiuso per motivi di sicurezza

Disposta la chiusura del palazzetto dello sport "Gigi Salemi" di contrada Bovo, a Racalmuto. Lo ha reso noto il Libero Consorzio, proprietario della struttura.

La chiusura è stata disposta dal dirigente del settore “Attività Culturali e Sportive” dell'ex Provincia, Amelia Scibetta, in seguito al sopralluogo dei tecnici dell’Ente, richiesto dal Settore competente, che ha evidenziato condizioni di sicurezza tali da non consentire l’apertura della struttura sportiva.

"Al momento, per altro, stante la perdurante grave crisi finanziaria del Libero Consorzio, - si legge in una nota dell'ex Provincia - non sono disponibili risorse economiche per effettuare urgentemente quegli interventi di manutenzione necessari per una corretta funzionalità della struttura".