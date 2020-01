Il Palacongressi nuova sede della biblioteca "Pirandello"? Il Parco è al lavoro sull'ipotesi

Quando venne consegnato negli anni passati al Parco archeologico per essere gestito, dopo anni di chiusura e di incertezza sul suo futuro, per il palazzo dei congressi del Villaggio Mosè (noto come Palacongressi) si immaginava quasi unicamente un solo utilizzo, quello per cui era stato costruito: ospitare iniziative congressuali e spettacoli.

Diventò così la "casa" del Festlval internazionale del Folklore quasi subito, ospitando poi varie tipologie di iniziative che hanno sfruttato le pur ormai desuete stanze per lo svolgimento di corsi, lezioni e convegni.

Con la nuova guida del Parco e con l'allargamento delle competenze dell'ente regionale (che oggi gestisce come unico polo tutti i beni e i musei della provincia) si lavora adesso a realizzare qualcosa di nuovo.

Innanzitutto partendo dalla manutenzione della struttura, che manifesta ancora tutta la sua età. In tal senso utilissimi saranno i 231.073 concessi di recente dalla Regione. Con questi soldi si interverrà anche per "rinnovare" alcuni aspetti della struttura, ritenuta a tutti gli effetti poco "appetibile". Poi si lavorerà, in prospettiva, con l'allestimento di veri e propri spazi espositivi. Non una cosa nuovissima: il Parco non ha infatti locali di questo tipo e dentro il Palacongressi avrebbe dovuto già realizzare una sorta di piccola mostra su quanto recuperato durante le operazioni di scavo del teatro ellenistico.

Ma c'è di più: al momento è infatti al vaglio l'ipotesi anche che il Palazongressi possa ospitare, con le opportune modifiche, la biblioteca museo "Pirandello", che si trova attualmente in via Imera. Questo non solo per risparmiare importanti somme connesse al pagamento delle utenze, ma anche per rendere più facilmente fruibile quell'enorme patrimonio librario.