"Un solo ausiliario per tutto il Pronto soccorso", la denuncia del tribunale per il malato

Carenza di ausiliari al pronto soccorso dell'ospedale di Sciacca. A denunciarlo, sulle colonne del Giornale di Sicilia, è la presidente del Tribunale per i diritti del Malato, Lilla Piazza, la quale evidenzia come l'attuale situazione non sia più tollerabile perchè ad oggi si generano difficoltà significative rispetto al trasferimento dei pazienti nei reparti.

Migliore sarebbe complessivamente invece la situazione per quanto riguarda i medici attualmente in servizio. Il prossimo 29 agosto il comitato Sanità di Sciacca ha convocato un incontro dedicato appunto all'ospedale "Giovanni Paolo II" al quale sono stati invitati l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, e il direttore generale dell'Asp di Agrigento, Giorgio Giulio Santonocito.