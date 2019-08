Ospedale di Sciacca, la denuncia dei sindaci: "intollerabili e cronici disagi per gli utenti"

"Per l'ospedale di Sciacca, classificato come Dea di primo livello, persistono delle criticità che determinano intollerabili e cronici disagi per gli utenti, costretti sempre di più all'intollerabile forzoso ricorso alle strutture private e al non meno preoccupante fenomeno della mobilità passiva e, addirittura, alla rinuncia alle cure".

A denunciarlo sono i sindaci del Saccense e del Belicino, i quali, come racconta l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, hanno scritto al presidente della Regione Nello Musumeci e all'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza per chiedere interventi celeri in favore della struttura.

Nei giorni scorsi lo stesso assessore Razza si era recato al "Giovanni Paolo II" per accertarsi personalmente delle condizioni del pronto soccorso della struttura e incontrare l'infermiere aggredito nei mesi scorsi.