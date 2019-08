Ospedale "Parlapiano", il servizio di chirurgia è ancora a "mezzo servizio"

Reparto di chirurgia ancora a mezzo servizio all'ospedale di Ribera. Lo racconta l'edizione odierna del quotidiano La Sicilia.

Nonostante gli annunci delle scorse settimane, infatti, il servizio continua ad essere svolto soltanto per 12 ore al giorno, cioè quelle diurne. Ad oggi, precisa il giornale catanese, non si ha notizia di quando la situazione tornerà alla normalità. Questo arrecando un gravissimo disagio non solo a Ribera, ma a molti comuni del comprensorio. Ad alzare la voce più volte era stato anche il sindaco della città crispina, Carmelo Pace.