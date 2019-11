Nuovo bando per ampliare il parcheggio dell'ospedale, la Cisl: "Adesso si faccia in fretta"

"Dopo lunga attesa e soprattutto dopo innumerevoli richieste, l'Asp di Agrigento ha finalmente firmato il bando per l'affidamento degli interventi di progettazione definitiva ed esecuzione dei lavori di ampliamento del parcheggio dell'ospedale 'San Giovanni di Dio'”.

Ad annunciarlo è il segretario generale della Cisl Fp delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna Floriana Russo Introito.

“Da mesi, come Cisl - spiega il segretario aziendale Alessandro Farruggia – chiedevamo all’Azienda sanitaria che si provvedesse ad intervenire sull'area di sosta. Un grido di allarme che avevamo più volte lanciato anche in considerazione dei numerosi episodi di danneggiamenti a carico di mezzi in sosta, sia di dipendenti che di visitatori registrati nel recente passato. La firma del bando per l’incarico progettuale - conclude Farruggia - è adesso un importante passo avanti in tal senso di cui non possiamo che essere soddisfatti. Rimarremo a vigilare su un celere avvio dei lavori, a beneficio dei cittadini e dei lavoratori".