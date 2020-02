Ordine degli avvocati, tra un mese si vota: Gaziano è la favorita

Manca un mese e gli avvocati agrigentini torneranno a votare. I prossimi 12, 13 e 14 marzo si eleggerà il nuovo vertice del consiglio dell’Ordine. Secondo quanto fatto sapere da La Sicilia, si voterà due mesi dopo la “gestione Cremona”. Gestione, dunque, che provocò la dimissione in massa di 14 consiglieri.

Il commissario dell’ordine, Silvio Miceli, ha indetto una nuova tornata di elezioni. Tra i favoriti per la presidenza c’è Vincenza Gaziano, nonché figlia dell’avvocato Antonino. Sarebbe lei in pole per il primario posto del consiglio dell'ordine.