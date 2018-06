"Ha realizzato opere abusive in un terreno", arriva l'ordine di sospensione dei lavori

Ha realizzato lavori abusivi in un terreno in contrada Maddalusa, e adesso è arrivato dal Comune l'ordine di sospensione dei lavori. Il provvedimento è stato firmato dal dirigente del settore Territorio e Ambiente, Giuseppe Principato, e riguarda un cittadino che avrebbe ampliato, senza autorizzazioni, una piattaforma in cemento armato di 50 metri quadrati, di ulteriori 15 metri quadrati con un massetto in calcestruzzo delimitato da muretti in conci di tufo. Nella zona vige il vincolo di inedificabilità assoluta e per questo motivo è scattato l'ordine immediato di sospensione dei lavori.