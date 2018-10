Operazione "Fast food", condannati due giovani per droga

l giudice condanna due giovani per droga, si tratta di Daniel Tabbone e Kevin Governale. I due, rispettivamente 24enni, sono stati coinvolti nell’operazione antidroga “fast food”. La sentenza a carico dei due è stata emessa dal giudice del tribunale di Sciacca, Alberto Davico.

Secondo quanto fa sapere l’edizione del Giornale di Sicilia, a Tabbone venivano contestati i fatti di cocaina e hashish. Sorte diversa per Governale, già in libertà, venivano contestati solo i datti di hashish. Le pene inflitte ai due 24enni sono stati minori rispetto alle richieste, del pm, Cristian Del Turco. Per Tabbona era stava avanzata una richiesta di pena per 8 anni, per Governale un anno e 10 mesi. I legali dei due imputati Giardina e DI Giovanna avevano chiesto l’assoluzione.