"Navi umanitarie e sbarchi ritardati", missione dei pm agrigentini a Roma

Navi umanitarie e sbarchi avvenuti molti giorni dopo rispetto al soccorso dei migranti. I Pm di Agrigento sono stati al Viminale, a Roma, per individuare chi non ha dato il via libera agli approdi. Non ci sono conferme istituzionali, ma è sui casi che vanno dalla Sea Watch 3 fino al più recente Open Arms che i magistrati agrigentini stanno indagando e, durante la trasferta, sarebbero stati sentiti i protagonisti dei vari bracci di ferro.

In tutti questi mesi, i Pm hanno acquisito documentazione, registrazioni audio e video, ma anche varie dichiarazioni testimoniali. Una maxi inchiesta dunque sui mancati immediati trasbordi a Lampedusa che adesso punta l'attenzione anche sul decreto di sicurezza bis e su alcuni ormai ex ministri, fra cui quello dell'Interno Matteo Salvini.