"Micro sbarchi" a Lampedusa, approda un barchino con 10 migranti

La Sea Watch si trova davanti il porto di Lampedusa, la Ong non ha avuto l’ok per lo sbarco. Una nuova notte in mare per i 42 migranti a bordo.

Se la nave attende il via libera, a Lampedusa, sono riusciti a sbarcare circa dieci migranti. Si, perché, sull’isola hanno fatto rotta delle persone, probabilmente di nazionalità tunisina. Alle prime luci dell’alba, su di un piccolo barchino, hanno toccato terra dieci migranti.

Tra di loro anche una donna ed un minorenne. I dieci, sono arrivati al molo della Madonnina. I migranti sono stati fermati e portati alla Capitaneria di porto.