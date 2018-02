"Espressione di rilancio della cultura", l'Unione europea premia il Mandorlo in Fiore

Nuova soddisfazione per il Parco della Valle dei Templi, ma anche per la città. Il Mandorlo in fiore 2018 è stato è stato insignito dal patrocinio dell’Unione Europea che, nel celebrare l’anno della cultura proprio nel 2018, ritiene il 73esimo Mandorlo in Fiore parte del mosaico di espressione e rilancio della cultura, evidenziando il ruolo di promozione di un sentimento condiviso di identità, che contribuisce alla costruzione del futuro stesso dell’Europa.

A darne notizia è lo stesso direttore del Parco, Giuseppe Parello. Scopo dell’anno europeo della cultura è sensibilizzare all’importanza sociale ed economica del patrimonio culturale. “L’Europa – si legge in una nota - ci invita dunque a lanciare il comune slogan che identifica il suo progetto e il nostro, da oggi comuni e vicini: 'Quando il passato incontra il futuro'.