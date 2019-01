Nubifragi e viabilità, Comune all'opera: ecco le altre vie messe in sicurezza

Nei giorni immediatamente successivi ai nubifragi d’inizio novembre, tre imprese – tutte del paese - hanno rimosso i detriti e la “montagna” di fango che s’era abbattuta sulle strade secondarie. Interventi “tampone” che hanno consentito di scongiurare la paralisi. Poi, per garantire il regolare, e senza rischi, transito nelle strade comunali esterne delle contrade Empifosse, Pietra, Gesura, Scala e Burgio le ditte sono tornate in azione per eliminare cedimenti, avvallamenti, fossi, solchi e dissesti.

Ma la “macchina” del Comune di Grotte non s’è fermata perché non soltanto le strade delle contrade Empifosse, Pietra, Gesura, Scala e Burgio sono state oggetto d’attenzione, ma anche quelle delle contrade Pietre Bianche, Dammuso e aree limitrofe e quelle delle contrade Altavilla, vallone Toppa, pizzo Giuliana e zone attigue. Una “risposta” immediata quella dell’amministrazione di Alfonso Provvidenza che garantito non soltanto la tempestiva pulizia con tanto di pale meccaniche per evitare pericoli alla pubblica incolumità, ma anche la sistemazione completa delle arterie stradali che seppur periferiche vengono, sistematicamente, utilizzate dai cittadini per raggiungere le proprie abitazioni o gli appezzamenti di terreno e per garantire l’attraversamento dei mezzi agricoli.

Dopo la spesa di poco meno di 4 mila euro per rimuovere fanghiglia e detriti e dopo quella di complessivi 5 mila per sistemare la viabilità delle strade esterne comunali delle contrade Empifosse e Pietra; Gesura, Scala e Burgio, il Comune di Grotte ha speso altri 4.500 euro in totale per le vie delle contrade Pietre Bianche, Dammuso e aree limitrofe e quelle delle contrade Altavilla, vallone Toppa, pizzo Giuliana e zone attigue. Delle contrade Pietre Bianche e Dammuso si è occupata l’impresa “Edil servizi snc” di Antonio Carlisi, mentre ai lavori, per la messa in sicurezza, sulle contrade Altavilla, vallone Toppa, pizzo Giuliana e zone attigue ci ha pensato la ditta “Ciraolo Salvatore”.