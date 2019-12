Natale sul colle, i "Quartet Folk" animano la novena ai piedi della Cattedrale

Natale è tradizione, e nel periodo compreso tra il 16 e il 24 dicembre, i quartieri si animano con le novene nei suggestivi presepi allestiti in strada e che ogni sera, richiamano gli abitanti del quartiere per assistere alla classica cantata dei musici che annunciano la venuta di Cristo. Zampogne, friscaletti, tamburi, fisarmoniche e chitarre suonano le nenie della cutura popolare siciliana coinvolgendo il pubblico in una tradizione, che nessuno vuole perdere e che si tramanda da generazioni in generazioni. In serata, in piazza don Minzoni,ai piedi della Cattedrale, è stata inauguarto il

presepe artistico, la novena è stata animata da i "Quartet Folk".