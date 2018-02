Niente corrente elettrica e lavori alla condotta, acqua a singhiozzo in tre comuni

Problemi per la distribuzione idrica in tre comuni dell'Agrigentino. A Caltabellotta, a causa di un'interruzione della corrente elettrica da parte di Enel, i turni idrici oggi non sono stati regolari. Problemi simili a Calamonaci dove la distribuzione idrica è stata sospesa per lo stesso motivo.

Infine, a San Giovanni Gemini, domani, a partire dalle 8, sarà necessario eseguire dei lavori di riparazione di un tratto di acquedotto. Di conseguenza, secondo quanto annuncia Girgenti Acque", "i turni potrebbero subire ritardi o slittamenti".