Nave in avaria a Lampedusa, disagi e voli dirottati: la Sansovino naviga verso Porto Empedocle

Questa mattina nella banchina del porto di Lampedusa, la Sansovino della Caronte ha riportato un danno alla fiancata. Il traghetto che collega Lampedusa e Linosa con Porto Empedocle, durante una fase di manovra ha riportato seri danni. La nave è rimasta, inizialmente, in porto per diverse ore. Questo ha causato diversi problemi.

L’incidente ha fatto sì che l’aeroporto di Lampedusa chiudesse, la Sansovino è alta più di venti metri e quindi anche l’atterraggio degli aerei risultava impossibile. Nel dettaglio, nessun velivolo poteva atterrare per quello che si chiama tecnicamente: cono di discesa dei aerei. Un volo partito alle 11 da Palermo della compagnia Dat diretto a Lampedusa è stato dirottato a Catania. L’aereo ha sorvolato l’isola ma non ha potuto atterrare. L’isola ha vissuto momenti non facili ed i disagi sono stati enormi. La Sansovino, è ripartita. La nave sta raggiungendo il porto di Porto Empedocle. A bordo della Sansovino nessun passeggero, la nave dopo la visita del registro navale si trova a 90 miglia da Porto Empedocle.