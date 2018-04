Prima nave da crociera a Porto Empedocle, all'alba la "Pacific Princess"

Tornano le navi crociera a Porto Empedocle. All’alba di oggi è approdata la “Pacific Princess”. Con a bordo circa 600 passeggeri. Il “gioiello” del mare è arrivato al porto di Porto Empedocle nelle prime luci del mattino. I passeggeri sono pronti a conoscere le bellezze dell’Agrigentino, le tappe in previsione sono Scala dei Turchi, casa Natale Pirandello e Valle dei Templi. Circa 600 turisti in giro per il territorio. E’ la prima nave della stagione, Porto Empedocle apre l'estate così.

Non troppo giorni fa, Ida Carmina sindaco di Porto Empedocle, aveva dichiarato: "Stiamo lavorando per un rilancio turistico complessivo: arrivano i convogli turistici delle Ferrovie Kaos, torneranno ad attraccare le navi da crociera. E quindi, anche con questo servizio, vogliamo, di fatto, ampliare l’offerta che è sia turistica che occupazionale".