Natale salesiano, il ricavato della tombolata in beneficenza ai migranti

Festa e beneficenza per il natale salesiano. Le suore salesiane, gli ex allievi di don Bosco e le ex allieve delle Figlie di Maria ausiliatrice si sono dati appuntamento all'istituto Figlie di Maria Ausiliatrice, diretto da suor Maria Salerno.

Innanzitutto c'è stata la liturgia eucaristica, presieduta dal delegato dell’Unione ex allievi Don Bosco di Agrigento, monsignor Alfonso Tortorici, il quale durante l’omelia ha ricordato la figura dell’ex allievo di Don Bosco, Pippo Miccichè, scomparso all’età di 85 anni lo scorso 13 dicembre.

Nel salone “don Bosco“ addobbato a festa è stata organizzata una tombola della solidarietà, coordinata da Mario Li Causi e Pippo Alaimo.

Il ricavato della tombola è stato consegnato alla direttrice dell’Istituto, suor Maria Salerno, per le necessità della casa salesiana che è frequentata da intere famiglie di immigrati residenti nel quartiere e nelle zone adiacenti.

Durante la serata c'è stata l'esibizione del corpo di ballo “Zumba“ e del gruppo musicale diretto da Giuseppe Greco.