Arrivano le luminarie in città: a pagare sarà il Parco archeologico

Se gli alberi di natale di piazza Marconi e Giglia li ha offerti sir Rocco Forte (non senza strascichi polemici) e quello della zona di Campo Sportivo lo hanno realizzato direttamente coloro che lì abitano, le luminarie stradali le pagherà, invece, il Parco Archeologico.

L'atto formalmente è stato firmato nei giorni scorsi e impegna 15 mila euro per decorare la città e la Valle nel periodo natalizio. Ad occuparsene sarà una ditta di Castronovo di Sicilia.

Rispetto agli scorsi anni, stavolta, nella determina che impegna le somme non si trova nemmeno una specifica indicazione del perché la somma sarà sostenuta dal Parco, sebbene sia ormai una vera e propria "tradizione" che il Comune non abbia le risorse per sostenere la spesa.