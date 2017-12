Hanno sfidato l'inverno, bagno natalizio per i più temerari

Dicembre a chi? Agrigentini sfidano l'inverno e si regalano un tuffo al mare del tutto fuori stagione. Natale in costume per alcuni temerari che hanno scelto il 25 dicembre per tuffarsi nel mare dell’Agrigentino.

Acque gelide, ma temperature quasi primaverili. E gli audaci si sono ritrovati a Porto Empedocle dove senza pensarci troppo hanno indossato il costume ed hanno fatto una nuotata di alcuni minuti.

Una sorta di usanza che dura da qualche anno. Il bagno natalizio è stato apprezzato da tanti e chissà che il prossimo anno non si possa ripetere ancora una volta.