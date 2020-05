Stop ai mozziconi di sigaretta, fazzolettini e gratta&vinci per terra: c'è il divieto

Stop a mozziconi di sigaretta, fazzolettini di carta, gomme da masticare, gratta e vinci e scontrini gettati per terra. A firmare, per ragoni di salute e decoro, un'apposita ordinanza è stato il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara. Con lo stesso provvedimento, inoltre, i titolari di pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, chioschi), tabaccherie, centri scommesse, banche e uffici postali, sono stati invitati a collocare, negli spazi esterni adiacenti ai propri locali, appositi contenitori-portacenere per il deposito dei rifiuti di prodotto da fumo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Aneliamo tutti a vivere in una una città più decorosa e pulita e salubre. Cominciamo con i piccoli gesti. Con la collaborazione di cittadini e commercianti, certamente raggiungeremo l'obiettivo - ha dichiarato il sindaco Maria Grazia Brandara - . Mai più strade, piazze e soprattutto adiacenze di esercizi commerciali, banche, uffici invase da pezzetti di carta, gomme da masticare e cicche di sigarette. Oltre il decoro se ne avvantaggerà l'ambiente e la salute dei cittadini, considerato che i mozziconi di sigaretta sono assimilabili ai rifiuti tossici per l'ambiente e la salute. I mozziconi di sigaretta, gettati via dai fumatori sono tanto inquinanti e pericolosi per l'ambiente e per la salute quanto i rifiuti industriali. Nei mesi prossimi, anche il Comune implementerà la posa di ceneriere, così come già collocate nella piazza Garibaldi".