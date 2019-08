Viene colto da un infarto mentre sta lavorando: elettricista trasferito in elisoccorso

Nessun incidente sul lavoro in contrada Sant'Agostino a Naro. Contrariamente a quanto s'era temuto e a quanto era stato vociferato, adesso i carabinieri della stazione di Naro e quelli della compagnia di Licata hanno fatto piena chiarezza sull'accaduto. Il settantenne, un elettricista, è stato colto da malore improvviso. Un infarto mentre stava lavorando in contrada Sant'Agostino. L'uomo, nonostante il grave malore, non è affatto precipitato.

S'è subito messa in moto la macchina dei soccorsi e cercando di fare in fretta per salvare la vita all'uomo, in contrada Sant'Agostino è giunto un elisoccorso del 118 che ha trasferito il settantenne all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. Sul posto, per ricostruire cosa fosse effettivamente accaduto, anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Naro.