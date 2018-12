Incendiata la casa di un commerciante, tentato furto o intimidazione?

Incendiata una casa rurale di proprietà di un commerciante quarantacinquenne. E’ accaduto in contrada Grazia a Naro. Le fiamme hanno distrutto anche una Fiat Punto che era posteggiata davanti la residenza che è disabitata in questo periodo dell’anno. Cosa sia accaduto nelle campagne di Naro è un mistero. E delle indagini si stanno già occupando i carabinieri della stazione cittadina coordinati dal comando compagnia di Licata. Nessuna ipotesi, al momento, viene esclusa: né quella del tentato furto e dell’incendio appiccato per cancellare eventuali tracce lasciate dai malviventi, né quella – naturalmente più inquietante – di una eventuale intimidazione. Spetterà all’attività investigativa dei carabinieri, che sono coordinati dalla Procura della Repubblica di Agrigento, cercare di fare, laddove possibile, chiarezza.

I danni arrecati al commerciante quarantacinquenne, proprietario della casa rurale, ieri, non risultavano essere ancora economicamente quantificati. Sono però, comunque, - e questo è certo - ingenti. E’ andata distrutta l’autovettura, la Fiat Punto, ma è stata pesantemente danneggiata anche la residenza rurale, gli interni in maniera particolare. I carabinieri della stazione di Naro, coordinati dal comando compagnia di Licata, hanno già effettuato il sopralluogo di rito e hanno sentito – come procedura investigativa esige – anche il proprietario della casa rurale. Nessuna indiscrezione trapela su quale sia l’ipotesi investigativa che viene privilegiata dai militari dell’Arma.

Servirà, verosimilmente, del tempo per mettere dei punti fermi nell’inchiesta di cui si stanno occupando i carabinieri di Naro e quelli della compagnia di Licata, tutti coordinati dalla Procura della Repubblica di Agrigento.