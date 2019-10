Riqualificazione di Girgenti, esulta Firetto: "Ecco i mutui a tasso zero"

Sono una dozzina, al momento, gli impegni di spesa fatti dai funzionari di palazzo dei Giganti per erogare i contributi agli agrigentini che, dopo averne fatto richiesta, hanno proceduto al rifacimento dei prospetti degli immobili che ricadono all’interno del perimetro “Girgenti”.

Le facciate rifatte – determinando il recupero e riqualificazione del centro storico – sono state, almeno in prima battuta, una quarantina. Adesso, con importi diversi: in proporzione a quanto è stato effettivamente speso dai cittadini, è il momento di incassare il relativo contributo.

“E' una misura che già, nel suo primo anno di attivazione, ha dimostrato di essere stata colta dai cittadini e che, assieme al mutuo a tasso zero per la ristrutturazione degli edifici nel centro storico, permette di recuperare il proprio patrimonio immobiliare – ha detto il sindaco Lillo Firetto - . Per la prima volta il Comune di Agrigento realizza questo obiettivo". Gli agrigentini, dunque, - lo sostiene il sindaco e lo dimostrano i fatti - hanno grande sensibilità e amore per il cuore di Agrigento. L’amministrazione comunale ha dato attuazione concreta al programma di riqualificazione del centro storico attraverso la piena disponibilità dei finanziamenti per il rifacimento delle facciate degli edifici del centro storico di Girgenti.

"Tutto questo è anche il frutto di un impegno dell'amministrazione comunale in direzione del graduale e consistente recupero del centro storico” - ha aggiunto Firetto - . Di fatto, per la prima volta, sono state utilizzate le risorse messe a disposizione dalla Regione per il centro storico. Si tratta dei 500 mila euro dalla Regione e di altri 500 mila che sono stati ricavati dal progetto Girgenti per le medesime finalità.