Danni del maltempo, l'ira del presidente Musumeci: "Paghiamo anni di disonestà"

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha visitato quest’oggi Sciacca e Ribera. I due comuni, flagellati dal maltempo, adesso contano i danni. Il governatore di Sicilia parla con rabbia ed ira, per una situazione che non gli va giù.

“Dobbiamo affrontare anni e anni di disonestà - dice Musumeci - è stato un vero crimine. Sono veramente molto ma molto arrabbiato. Stamattina sono stato a Sciacca, non si possono costruire le case ad un metro dal fiume. Poi fai la domanda di sanatoria, vero?. Siamo stati tutti amministratori comunali. Adesso paghiamo per errori fatti negli anni ‘50 in poi. Così non doveva essere”.