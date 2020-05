Cinquantenne muore per "colpa" del sangue infetto, risarcimento milionario per gli eredi

Maxi risarcimento per una famiglia agrigentina. Una donna, nel 2009, è morta per via del contagio da sangue infetto. La 50enne, ricoverata negli anni ’80 in un ospedale del Nord Italia, è stata sottoposta a terapia trasfusionale. Sangue ricevuto, che poi si rivelò infetto. Dopo la diagnosi, alla donna venne riconosciuta un’epatite cronica HCV. Le condizioni di salute della 50enne peggiorarono. La donna era affetta da cirrosi epatica ed epatocarcinoma. Dopo anni, nel 2009, l’agrigentina morì.

Gli eredi della donna, i due figli maschi ed il marito, hanno scelto di fare causa al Ministero della Salure, chiededone la condanna ma anche il risarcimento danno. L’accusa era quella di omicidio colposo e per non avere adeguatamente assolto il compito istituzionale di vigilare sulla raccolta e sulla distribuzione del sangue e degli emoderivati da destinare alle trasfusioni. A sostegno della famiglia gli avvocati Angelo Farruggia e Annalisa Russello del foto di Agrigento. Nel 2014 il tribunale di Palermo aveva riconosciuto

Con sentenza del giugno del 2014, il tribunale di Palermo, aveva riconosciuto al marito e ai figli, un risarcimento complessivo di circa 840 mila euro a titolo di danni non patrimoniali. Contro la sentenza, il Ministero della Salute, con l’avvocatura di Stato, aveva proposto appello, sostenendo che nessuna responsabilità poteva configurarsi in capo al Ministero della Salute e che nulla spettava agli eredi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 25 maggio, la Corte di Appello di Palermo, ha rigettato l'appello del ministero della Salute, ma ha anche accolto la tesi sostenuta dai legali della famiglia. Nel dettaglio, è stato anche aumentato il risarcimento a titolo anche di danni morali per la perdita del congiunto. La famiglia ha ha ricevuto più di un milione di euro (1.065.000,00).