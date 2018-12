E' morto l'ex presidente della Provincia, addio a Marchese Ragona

Il mondo del lavoro, dell’economia e della politica agrigentina piangono la perdita dell’avvocato Ernesto Marchese Ragona. Un uomo capace, colto, ricco di umanità, correttezza, impegno e passione profusi a vantaggio del territorio.

Ernesto Marchese Ragona ha ricoperto - dal 1971 al 1977 - la carica di presidente della Provincia regionale di Agrigento. Sempre disponibile al dialogo e attento alle problematiche della cosa pubblica per le battaglie di civiltà e per la voglia e capacità di leggere e interpretare i bisogni e le necessità della società. Un impegno politico a favore del territorio che lo ha visto protagonista, con incarichi all’interno dell’esecutivo di Giunta, fino agli anni Ottanta. L’ex presidente della Provincia lo si ricorda, inoltre, per il suo impegno a favore dello sviluppo della zootecnia e dell’agricoltura siciliana, con incarichi di vertice regionali nell’Associazione allevatori, nella Forestale e nel Consorzio di bonifica.

I funerali si terranno domani, alle 15.30, nella chiesa di San Diego a Canicattì.