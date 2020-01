Violazioni al codice della strada: pagano solo 27 persone ogni cento multate

Multe per violazioni al codice della strada, in città pagano solo 27 persone ogni cento sanzionate.

Il dato emerge da uno studio realizzato dal Sole 24 Ore ed è riferito all'anno 2018.

Ad Agrigento, a fronte di oltre un milione e 645mila euro di sanzioni elevate, nello stesso anno sono stati fisicamente introitati appena 405.944 euro, cioè il 24,7%. del totale nonostante poi alla fine le multe emesse abbiano un peso di appena 27,91 euro ad abitante. La percentuale di riscossione non è comunque la peggiore in assoluto: a Catania, a fronte però di oltre 31 milioni e 600mila euro si sono introitati circa un milione e 674mila euro cioè il 5,3%.

Andando indietro nel tempo la situazione agrigentina comunque non ha mai avuto un trend particolarmente positivo.

Nel 2017, ad esempio, sono stati oltre 10mila i verbali per violazioni al Codice della strada non pagati, per un valore di oltre 390mila euro, con 180mila euro di sole spese aggiuntive e oneri. Di queste, a metà dello scorso anno, rimanevano da incassare oltre 130 mila euro.