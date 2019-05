"Personale senza qualifiche e scommesse non regolari", maxi multe per bar e info point

Pugno duro degli agenti del Commissariato di Canicattì contro la violazione delle norme da parte di bar, sale gioco ed internet point. Nel corso di una speciattività attività di controllo da parte della squadra di polizia amministrativa sono emersi diversi illeciti ed in particolare è stata irrogata una pesante sanzione di 2000 euro al titolare di un noto bar del centro cittadino per aver utilizzato personale privo di taluni titoli professionali obbligatori. Gli agenti, inoltre, hanno scoperto che un internet point, in violazione della legge e senza la doverosa licenza, svolgeva attività di intermediazione nelle scommesse sportive. Per questo il titolare dell'esercizio commerciale è stato deferito all'autorità giudiziaria ed è stato imposto il sequestro di 4 personal computer utilizzati per effettuare le scommesse on line.