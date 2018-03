Contributo economico per gli ultra sessantenni che si metteranno al lavoro

Anche gli ultra sessantenni potranno rendersi utili, in favore della comunità, e ottenere un contributo economico di 350 euro. La Giunta di Montevago Terme - con in testa il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo - ha approvato il progetto di sostegno sociale chiamato "Servizio civile degli anziani ultrasessantenni".

Si tratta di una iniziativa sociale rivolta, appunto, agli over 60 ed è finalizzata ad offrire ai componenti dei nuclei familiari in stato di bisogno o disagio economico la possibilità di godere di un contributo economico da 350 euro. Gli ultra sessantenni offriranno il loro lavoro, per una durata massima di 70 ore e il Comune erogherà loro la forma di aiuto economico. Il programma personalizzato per i soggetti ammessi non potrà superare, però, 3 mesi.

