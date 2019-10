"Violazione delle norme ambientali": sequestrata seconda autodemolizione

Violazione delle norme ambientali e presunto inquinamento. La polizia ha sequestrato – lungo la strada provinciale fra Montallegro e Ribera, – un impianto di autodemolizioni. Si tratta del secondo provvedimento dello stesso genere messo a segno nell’arco di una settimana. Anche quest’area, sottoposta a sequestro preventivo, è stata messa a disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento.

Ad effettuare il maxi controllo - nell’ambito dei servizi coordinati e disposti dal compartimento di polizia Ferroviaria di Palermo – sono stati gli agenti della Polfer di Agrigento, assieme al personale dell’Arpa e del Libero consorzio comunale. Quando i poliziotti sono giunti all’impianto di autodemolizioni – fra Montallegro e Ribera – subito hanno riscontrato che non venivano rispettate le norme ambientali con serio pregiudizio per la salute dell’uomo e la vivibilità dell’ambiente. L’impianto e la sua gestione non risultavano, stando all’accusa, assolutamente conformi ai decreti autorizzativi.

Ma non è finita. Gli agenti della Polfer di Agrigento, assieme al personale dell’Arpa e del Libero consorzio comunale continueranno ad effettuare controlli dello stesso genere.