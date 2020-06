"Minaccia di dare fuoco al motorino per evitare multa e picchia poliziotti", convalidato arresto

Arresto convalidato e nessuna misura applicata: queste le decisioni del giudice Micaela Raimondo sul caso del diciottenne Nicolò Licata, arrestato nella notte fra mercoledì e giovedì dagli agenti della polizia stradale, diretti dal vice questore aggiunto Andrea Monreale, con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Licata, che ha nominato come difensore l'avvocato Salvatore Cusumano, è stato fermato dai poliziotti, nella piazza principale di Villaseta, in sella a un ciclomotore senza casco. Il giovane, temendo una certa stangata visto che non aveva neppure l'assicurazione e non aveva mai conseguito la patente di guida, è andato in escandescenza e ha minacciato di dare fuoco al ciclomotore bruciando un fazzoletto di carta e avvicinandolo alla tanica della benzina dopo avere tolto il tappo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quando gli agenti hanno cercato di calmarlo, inoltre, si sarebbe scagliato contro di loro colpendoli: due poliziotti, infatti, hanno riportato traumi per sette giorni di prognosi. Il giovane, posto ai domiciliari nell’attesa dell’udienza, durante l'interrogatorio ha chiesto scusa. Il pm Antonella Carrozzieri chiedeva l'obbligo di firma.