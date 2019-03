"Minaccia aggravata": deve scontare 5 mesi di reclusione, arrestato

Deve scontare cinque mesi di reclusione domiciliare. E’ in esecuzione di un provvedimento, emesso dal tribunale di Agrigento, che i carabinieri, nella serata di giovedì, hanno arrestato G. S., 37 anni, di Ravanusa. L’uomo è risultato essere destinatario di questo provvedimento per il reato di minaccia aggravata, commesso a Ravanusa, nel 2014. Dopo le formalità di rito dell’arresto, sono stati gli stessi carabinieri della stazione di Ravanusa ad accompagnare il trentasettenne nella sua abitazione dove dovrà appunto restare in stato di reclusione.